Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

5 октября завершился 8-й тур чемпионата Испании сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании.

Пятница, 3 октября

«Осасуна» — «Хетафе» — 2:1.

Суббота, 4 октября

«Овьедо» — «Леванте» — 0:2

«Жирона» — «Валенсия» — 2:1

«Атлетик» — «Мальорка» — 2:1

«Реал» — «Вильярреал» — 3:1

Воскресенье, 5 октября

«Алавес» — «Эльче»

«Севилья» — «Барселона» — 4:1

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 0:1

«Эспаньол» — «Бетис» — 1:2

«Сельта» — «Атлетико» — 1:1

После восьми туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу «Реал», записав в свой актив 21 очко. На втором месте располагается «Барселона», набрав 19 очков. Замыкает лидирующую тройку «Вильярреал», который набрал 16 очков. В топ-5 входят «Бетис» и «Атлетик», у которых 15 и 13 очков соответственно.