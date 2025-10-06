Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

5 октября завершился 8-й тур чемпионата Испании сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании.
Пятница, 3 октября
«Осасуна» — «Хетафе» — 2:1.
Суббота, 4 октября
«Овьедо» — «Леванте» — 0:2
«Жирона» — «Валенсия» — 2:1
«Атлетик» — «Мальорка» — 2:1
«Реал» — «Вильярреал» — 3:1
Воскресенье, 5 октября
«Алавес» — «Эльче»
«Севилья» — «Барселона» — 4:1
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 0:1
«Эспаньол» — «Бетис» — 1:2
«Сельта» — «Атлетико» — 1:1
После восьми туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу «Реал», записав в свой актив 21 очко. На втором месте располагается «Барселона», набрав 19 очков. Замыкает лидирующую тройку «Вильярреал», который набрал 16 очков. В топ-5 входят «Бетис» и «Атлетик», у которых 15 и 13 очков соответственно.