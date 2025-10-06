Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

5 октября завершился 8-й тур чемпионата Испании сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании.

Пятница, 3 октября

«Осасуна» — «Хетафе» — 2:1.

Суббота, 4 октября

«Овьедо» — «Леванте» — 0:2
«Жирона» — «Валенсия» — 2:1
«Атлетик» — «Мальорка» — 2:1
«Реал» — «Вильярреал» — 3:1

Воскресенье, 5 октября

«Алавес» — «Эльче»
«Севилья» — «Барселона» — 4:1
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 0:1
«Эспаньол» — «Бетис» — 1:2
«Сельта» — «Атлетико» — 1:1

После восьми туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу «Реал», записав в свой актив 21 очко. На втором месте располагается «Барселона», набрав 19 очков. Замыкает лидирующую тройку «Вильярреал», который набрал 16 очков. В топ-5 входят «Бетис» и «Атлетик», у которых 15 и 13 очков соответственно.

Материалы по теме
«Всегда на твоей стороне». Мбаппе — Винисиусу после матча с «Вильярреалом»
Календарь чемпионата Испании
Турнирная таблица чемпионата Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android