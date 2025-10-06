Круговой, Агкацев и Сергеев — в сборной 11-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 11-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива» — три футболиста. По два представителя у ЦСКА и «Краснодара». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Натан Гассама («Балтика»).

Полузащитники: Андерсон Арройо («Рубин»), Данил Пруцев («Локомотив»), Иван Обляков, Данил Круговой (оба – ЦСКА).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Александр Руденко (оба – «Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо»).

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).