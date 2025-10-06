Скидки
«Решили — хрен с ней, с установкой тренера». Радимов – об игре «Спартака» после 0:3 с ЦСКА

«Решили — хрен с ней, с установкой тренера». Радимов – об игре «Спартака» после 0:3 с ЦСКА
Аудио-версия:


Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» после трёх пропущенных голов к 18-й минуте матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Кажется, в этот момент они собрались в круг и просто решили — хрен с ней, с установкой тренера, давайте просто сами в футбол сыграем! P.S. Пока сработало, один отыграли», — написал Радимов по ходу матча в своём телеграм-канале, прикрепив фото общения футболистов «Спартака» после третьего пропущенного гола.

«Спартак» смог отыграть два гола в матче с ЦСКА, но по итогу потерпел поражение со счётом 2:3.

После 11 туров ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестом месте, набрав 18 очков.

