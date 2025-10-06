Скидки
Мбаппе отреагировал на гол младшего брата в ворота «ПСЖ»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе присутствовал на матче седьмого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Пари Сен-Жермен». Младший брат форварда «сливочных» Этан Мбаппе забил гол на 85-й минуте, сделав счёт встречи 1:1.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 66'     1:1 Мбаппе – 85'    

После гола Этана камеры запечатлели радость Килиана. Француз радовался вместе с остальными болельщиками «Лилля».

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Килиан Мбаппе выступал в составе «ПСЖ» с 2018 по 2024 годы. За парижский клуб французский нападающий провёл 308 матчей во всех турнирах, где отметился 256 голами и 110 результативными передачами. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз стал чемпионом Франции.

