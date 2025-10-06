Мбаппе отреагировал на гол младшего брата в ворота «ПСЖ»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе присутствовал на матче седьмого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «Пари Сен-Жермен». Младший брат форварда «сливочных» Этан Мбаппе забил гол на 85-й минуте, сделав счёт встречи 1:1.

После гола Этана камеры запечатлели радость Килиана. Француз радовался вместе с остальными болельщиками «Лилля».

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Килиан Мбаппе выступал в составе «ПСЖ» с 2018 по 2024 годы. За парижский клуб французский нападающий провёл 308 матчей во всех турнирах, где отметился 256 голами и 110 результативными передачами. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз стал чемпионом Франции.