В «Зените» впечатлены игрой защитника «Оренбурга» — источник

В «Зените» впечатлены игрой защитника «Оренбурга» — источник
Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» высоко оценил игру защитника «Оренбурга» Фахда Муфи после очного матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает издание Legalbet.

По информации источника, тренерский штаб сине-бело-голубых сильно впечатлился игрой марокканского футболиста. В частности, тренер Вильям де Оливейра назвал Муфи лучшим игроком «Оренбурга». С этим мнением согласился и главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу санкт-петербургской команды.

Напомним, Муфи 29 лет. Он выступает за «Оренбург» с августа этого года после перехода из марокканского «Видада». В текущем сезоне он принял участие восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

