«Это непозволительно». Защитник ЦСКА Дивеев – о матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и закончилась победой красно-синих со счётом 3:2. Отметим, к 18-й минуте ЦСКА вёл со счётом 3:2.

«Во втором тайме мы чуть сели, и у нас не получался прессинг. Почему‑то «Спартак» начал переходить наш прессинг и создавал моменты. Будем разбираться с этим, почему так произошло. Это непозволительно, — чтобы «Спартак» на нашем поле так доминировал», сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом».