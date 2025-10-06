«Это непозволительно». Защитник ЦСКА Дивеев – о матче со «Спартаком»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и закончилась победой красно-синих со счётом 3:2. Отметим, к 18-й минуте ЦСКА вёл со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Во втором тайме мы чуть сели, и у нас не получался прессинг. Почему‑то «Спартак» начал переходить наш прессинг и создавал моменты. Будем разбираться с этим, почему так произошло. Это непозволительно, — чтобы «Спартак» на нашем поле так доминировал», сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ.
В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом».
