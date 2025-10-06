«Жаль проигрывать матч из-за плохого старта». Тренер «Спартака» — о дерби с ЦСКА

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич рассказал, почему первые 20 минут предопределили исход матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Красно-белые проиграли со счётом 2:3.

«Во многом первые 20 минут предопределили такой исход, потому что соперник вышел на поле более заряженным и сконцентрированным. У нас были возможности отыграться. И ударов, наверное, нанесли мы штук 15 по воротам соперника. Очень жаль проигрывать такой матч из‑за того, что плохо вошли в игру», — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

После 11-го тура ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.