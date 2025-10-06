«Жаль проигрывать матч из-за плохого старта». Тренер «Спартака» — о дерби с ЦСКА
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич рассказал, почему первые 20 минут предопределили исход матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Красно-белые проиграли со счётом 2:3.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Во многом первые 20 минут предопределили такой исход, потому что соперник вышел на поле более заряженным и сконцентрированным. У нас были возможности отыграться. И ударов, наверное, нанесли мы штук 15 по воротам соперника. Очень жаль проигрывать такой матч из‑за того, что плохо вошли в игру», — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».
После 11-го тура ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.
