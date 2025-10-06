Вратарь «Краснодара» Агкацев отреагировал на обвинения Сперцяна в расизме

Голкипера «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал ситуацию с обвинениями в расизме полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России. «Краснодар» выиграл со счётом 2:0.

«Близко знаю Эдика очень много лет, и никогда в жизни не поверю в то, что он мог себе позволить сказать эти слова. Ни капли не сомневаюсь, что справедливость восторжествует и все, кто пытаются очернить репутацию и имя Эдо в скором времени принесут свои извинения. Кэп, я рядом», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл на 85-й минуте. После просмотра VAR арбитр Инал Танашев показал красную карточку защитнику гостей, а Сперцян, в свою очередь, получил предупреждение за провокационные действия.