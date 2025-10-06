«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с ЦСКА в РПЛ

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Гостевая трибуна сегодня была забита до отказа и гнала парней вперёд до последней секунды. Спасибо за поддержку, красно-белые!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

После 11 туров ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак» находится на шестом месте, набрав 18 очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом».