«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с ЦСКА в РПЛ

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Гостевая трибуна сегодня была забита до отказа и гнала парней вперёд до последней секунды. Спасибо за поддержку, красно-белые!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

После 11 туров ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак» находится на шестом месте, набрав 18 очков. В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом».

