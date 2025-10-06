Скидки
Акинфеев — об игре Кругового в дерби: этот трудяга каждый день бьётся за рыбо-кепку

Акинфеев — об игре Кругового в дерби: этот трудяга каждый день бьётся за рыбо-кепку
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Данилу Круговому кепку с рыбой после матча со «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу армейского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«У Круга сегодня не только гол+пас, но и роскошный второй гол, который не засчитали! Я вижу, как этот трудяга каждый день бьётся за рыбо-кепку и в тренировках, и в матчах, поэтому с честью её ему вручаю! Удачи в сборной!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Напомним, перед стартом сезона Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Круговой во встрече с красно-белыми отметился голом и результативной передачей.

