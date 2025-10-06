Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев иронично отреагировал на уход Слишковича из «Оренбурга», упомянув Спартак»

Губерниев иронично отреагировал на уход Слишковича из «Оренбурга», упомянув Спартак»
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Владимира Слишковича с поста главного тренера «Оренбурга» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Вот и нынешний тренер Спартака Слишком долго работает…», — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

Слишкович возглавлял команду из Оренбурга с октября 2024 года. После 11 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал семь очков и на текущий момент занимает 14-е место.

«Спартак», в свою очередь, сейчас возглавляет Деян Станкович. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очов. В своём последнем матче «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 2:3.

Материалы по теме
Пророческая замена! «Ростов» добыл победу за две минуты после неё — и «уволил» Слишковича!
Пророческая замена! «Ростов» добыл победу за две минуты после неё — и «уволил» Слишковича!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android