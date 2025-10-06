Губерниев иронично отреагировал на уход Слишковича из «Оренбурга», упомянув Спартак»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Владимира Слишковича с поста главного тренера «Оренбурга» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Вот и нынешний тренер Спартака Слишком долго работает…», — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

Слишкович возглавлял команду из Оренбурга с октября 2024 года. После 11 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал семь очков и на текущий момент занимает 14-е место.

«Спартак», в свою очередь, сейчас возглавляет Деян Станкович. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очов. В своём последнем матче «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 2:3.