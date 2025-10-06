Определился соперник сборной Украины в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира

Сборная Украины U20 набрала семь очков и заняла первое место в группе B на молодёжном чемпионате мира по футболу, который проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Тем самым подопечные Дмитрия Михайленко вышли в плей-офф соревнования, где сыграют с национальной командой Испании, занявшей третье место в группе С. Матч состоится 8 октября, начало в 02:00 мск.

Отметим, в составе молодёжной команды Украины выступает нападающий Кристиан Шевченко, сын экс-форварда «Милана» и «Челси» Андрея Шевченко. Украинская сборная является чемпионом мира 2019 года в возрастной категории U20.

