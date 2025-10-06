Стали известны все участники и пары 1/8 финала молодёжного ЧМ-2025

Определились все участники и пары 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу 2025 года.

В плей-офф квалифицировались 16 сборных U20, среди которых шесть первых мест в каждой группе: Япония, Украина, Марокко, Аргентина, США, Колумбия; шесть вторых мест: Чили, Парагвай, Мексика, Италия, ЮАР, Норвегия; а также четыре лучших третьих места: Франция, Нигерия, Южная Корея и Испания.

Пары плей-офф выглядят следующим образом:

Чили — Мексика;

Аргентина — Нигерия;

Украина — Испания;

Колумбия — ЮАР;

США — Италия;

Марокко — Южная Корея;

Парагвай — Норвегия;

Япония — Франция.

Молодёжный ЧМ проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая.