Стали известны все участники и пары 1/8 финала молодёжного ЧМ-2025
Определились все участники и пары 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу 2025 года.
В плей-офф квалифицировались 16 сборных U20, среди которых шесть первых мест в каждой группе: Япония, Украина, Марокко, Аргентина, США, Колумбия; шесть вторых мест: Чили, Парагвай, Мексика, Италия, ЮАР, Норвегия; а также четыре лучших третьих места: Франция, Нигерия, Южная Корея и Испания.
Пары плей-офф выглядят следующим образом:
- Чили — Мексика;
- Аргентина — Нигерия;
- Украина — Испания;
- Колумбия — ЮАР;
- США — Италия;
- Марокко — Южная Корея;
- Парагвай — Норвегия;
- Япония — Франция.
Молодёжный ЧМ проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая.
Комментарии