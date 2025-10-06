Скидки
«У нас также ведут себя Кисляк, Обляков, Алвес». Тренер ЦСКА – об игре Барко в «Спартаке»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:2. Барко в этой встрече был заменён на 88-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Мы обращали внимание на Барко: в переходах «Спартака» он хорошо располагается в свободных зонах, его сложно сдерживать и опекать. Он играет по всему полю, сложно оценить его позицию. У нас также ведут себя Кисляк, Обляков, Алвес — постоянно меняются местами», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

В нынешнем сезоне Барко провёл за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

После 11 туров ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак» находится на шестом месте, набрав 18 очков.

