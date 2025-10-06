«У Челестини игра для зрителей». Гришин — о матче ЦСКА со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-лиги, где встречались армейцы и «Спартак». Игра завершилась победой ЦСКА со счётом 3:2.

«Я хотел бы похвалить Челестини. ЦСКА играет одним составом, ротация минимальна. Тем не менее, его команда не закрывается, а играет в открытый футбол. Тренер не мешает футболистам играть так, как они могут. При Марко Николиче, например, ЦСКА в матче со «Спартаком» сразу отошел бы в оборону после ранних голов. При этом спартаковцы бы вряд ли смогли забить два гола.

У Челестини игра для зрителей. При любом счёте его команда прессингует и старается забить как можно больше. Мне это очень нравится», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 11 туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» же расположился на шестой строчке.