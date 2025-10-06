Скидки
«У Челестини игра для зрителей». Гришин — о матче ЦСКА со «Спартаком»

«У Челестини игра для зрителей». Гришин — о матче ЦСКА со «Спартаком»
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-лиги, где встречались армейцы и «Спартак». Игра завершилась победой ЦСКА со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Я хотел бы похвалить Челестини. ЦСКА играет одним составом, ротация минимальна. Тем не менее, его команда не закрывается, а играет в открытый футбол. Тренер не мешает футболистам играть так, как они могут. При Марко Николиче, например, ЦСКА в матче со «Спартаком» сразу отошел бы в оборону после ранних голов. При этом спартаковцы бы вряд ли смогли забить два гола.

У Челестини игра для зрителей. При любом счёте его команда прессингует и старается забить как можно больше. Мне это очень нравится», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 11 туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» же расположился на шестой строчке.

