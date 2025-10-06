Скидки
Главная Футбол Новости

«Будь мужиком». Гришин – о скандальном эпизоде со Сперцяном в матче с «Ахматом»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о скандальном эпизоде с полузащитником «Краснодара» в матче 11-го тура чемпионата России с «Ахматом». На 85-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг ударил армянского полузащитника в челюсть, а позже заявил в интервью, что отреагировал так на расистские оскорбления.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Есть компетентные органы. Они должны разбираться. Ситуация некрасивая, конечно. С другой стороны, я не люблю людей, которые падают от одного касания. Не такой там был удар со стороны Ндонга, чтобы Сперцян падал. Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком. Просто так конфликты не возникают. Возможно, оба были не правы, но тут должны разбираться компетентные органы, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После матча «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расистские действия в адрес Ндонга. «Краснодар» на данный момент находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. «Ахмат» находится на девятом месте, записав в свой актив 15 очков.

