«Сосредоточились на здоровье». Тренер «ПСЖ» Энрике – о потере очков в матче с «Лиллем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат матча с «Лиллем» (1:1) в 7-м туре чемпионата Франции (1:1).

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 66'     1:1 Мбаппе – 85'    

«Это было отличное выступление. Думаю, в первом тайме мы больше контролировали игру и показали хороший футбол. Сегодня мы сосредоточились на здоровье и физическом состоянии наших игроков, потому что после матча с «Барселоной стало заметно, что появилась усталость, и нам нужно было подготовить команду к международной паузе. Считаю, что отдых, который мы дали некоторым игрокам в первые 60 минут, оказался для них очень важен.

Думаю, все футболисты из стартового состава сыграли очень хорошо. Здесь нелегко победить — «Лилль» очень сложный соперник, команда выступает в Европе в этом сезоне и располагает качественными игроками. Они показали хороший футбол, но, на мой взгляд, мы всё же больше заслуживали победу. Жаль, что они смогли сравнять счёт в концовке матча», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 16 очков. «Лилль» занимает седьмое место, набрав 11 очков.

