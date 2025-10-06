Скидки
После поражения «Кристал Пэлас» от «Эвертона», в АПЛ не осталось непобеждённых команд

После поражения «Кристал Пэлас» от «Эвертона» (1:2) в 7-м туре АПЛ в английском чемпионате не осталось команд без поражений в текущем сезоне. Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле (Англия).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Муньос – 37'     1:1 Ндиайе – 76'     2:1 Грилиш – 90+3'    

Помимо этого, прервалась рекордная серия без поражений лондонского клуба во всех турнирах, которая насчитывала 19 матчей.

На текущий момент, «Кристал Пэлас» находится на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 12 очков. На первом месте располагается «Арсенал» с 16-ю баллами.

В следующем туре АПЛ «орлы» сыграют на своём поле с «Борнмутом». Матч состоится 18 октября «Селхерст Парк» (Лондон, Англия).

