После поражения «Кристал Пэлас» от «Эвертона», в АПЛ не осталось непобеждённых команд

После поражения «Кристал Пэлас» от «Эвертона» (1:2) в 7-м туре АПЛ в английском чемпионате не осталось команд без поражений в текущем сезоне. Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле (Англия).

Помимо этого, прервалась рекордная серия без поражений лондонского клуба во всех турнирах, которая насчитывала 19 матчей.

На текущий момент, «Кристал Пэлас» находится на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 12 очков. На первом месте располагается «Арсенал» с 16-ю баллами.

В следующем туре АПЛ «орлы» сыграют на своём поле с «Борнмутом». Матч состоится 18 октября «Селхерст Парк» (Лондон, Англия).