После поражения «Кристал Пэлас» от «Эвертона», в АПЛ не осталось непобеждённых команд
Поделиться
После поражения «Кристал Пэлас» от «Эвертона» (1:2) в 7-м туре АПЛ в английском чемпионате не осталось команд без поражений в текущем сезоне. Матч проходил на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле (Англия).
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Муньос – 37' 1:1 Ндиайе – 76' 2:1 Грилиш – 90+3'
Помимо этого, прервалась рекордная серия без поражений лондонского клуба во всех турнирах, которая насчитывала 19 матчей.
На текущий момент, «Кристал Пэлас» находится на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 12 очков. На первом месте располагается «Арсенал» с 16-ю баллами.
В следующем туре АПЛ «орлы» сыграют на своём поле с «Борнмутом». Матч состоится 18 октября «Селхерст Парк» (Лондон, Англия).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
06:04
-
06:01
-
05:51
-
05:47
-
05:42
-
05:29
-
04:56
-
04:40
-
04:38
-
04:22
-
04:22
-
04:17
-
04:00
-
03:46
-
03:38
-
03:37
-
03:31
-
03:19
-
03:16
-
02:48
-
02:38
-
02:17
-
02:11
-
01:59
-
01:57
-
01:51
-
01:38
-
01:23
-
00:56
-
00:43
-
00:10
-
00:02
- 5 октября 2025
-
23:54
-
23:42
-
23:38