Хосеп Гвардиола рассказал о травме Родри и сроках его возвращения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о состоянии полузащитника Родри, получившего травму в игре с «Брентфордом».

«Помню, как на одной пресс-конференции меня спрашивали, почему я заменил Родри в матче против «Монако». Тогда все удивлялись: зачем, почему? Конечно, мне бы хотелось, чтобы он играл каждые три дня, но после целого года нагрузок это становится почти невозможным — слишком тяжело для организма.

Мы пытались дозировать его время на поле, давали сыграть по 60–65 минут, но и это оказалось пределом.

У него мышечная травма, восстановление займёт примерно две-три недели. Разумеется, мне совсем не хочется терять его даже на короткий срок, ведь он играет ключевую роль в команде. Мы старались беречь его, но, к сожалению, такие вещи случаются», — приводит слова тренера ВВС.

Напомним, «Ман Сити» обыграл «Брентфорд» со счётом 1:0. Родри получил повреждение в первом тайме и был вынужден покинуть поле.

