Главная Футбол Новости

«Арсенал» сделал заявление по травме Эдегора

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0) получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Райс – 38'     2:0 Сака – 67'    

Норвежский полузащитник будет проходить обследование и лечение на базе «Арсенала» во время международной паузы. Целью является максимально быстрое возвращение игрока на поле.

Эдегор точно пропустит матчи сборной Норвегии против Израиля (11 октября) и Новой Зеландии (14 октября). Когда именно полузащитник вернется в строй, не уточняется.

В текущем сезоне норвежец сыграл за «канониров» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

