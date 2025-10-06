«Арсенал» сделал заявление по травме Эдегора

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0) получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Норвежский полузащитник будет проходить обследование и лечение на базе «Арсенала» во время международной паузы. Целью является максимально быстрое возвращение игрока на поле.

Эдегор точно пропустит матчи сборной Норвегии против Израиля (11 октября) и Новой Зеландии (14 октября). Когда именно полузащитник вернется в строй, не уточняется.

В текущем сезоне норвежец сыграл за «канониров» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.