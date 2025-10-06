«Это что-то невероятное». Трубин рассказал о встрече с Усиком в Лиссабоне

Вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от встречи с абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (24–0, 15 КО).

«Это было что-то невероятное для меня. Я разделяю его взгляды и то, чем он со мной поделился, но у него за плечами гораздо больше опыта. Он добился всего в своём виде спорта, и разговор с ним был действительно ценным — я получил возможность узнать, как он строил свою карьеру и работал над собой.

Он озвучил одну очень простую, но глубокую мысль: важно чётко понимать, чего ты хочешь, и постоянно стремиться к росту. Усик рассказывал о людях, которые добились успеха, но потом остановились. А останавливаться нельзя — нужно постоянно расти, ведь только небо может быть пределом. Это звучит просто, но в этом настоящая истина», — приводит слова Трубина Give me Sport.

Напомним, недавно спортсмены встретились в Лиссабоне.

