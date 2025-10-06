В Испании раскрыли возможный новый формат Лиги чемпионов в 2027 году

С 2027 года УЕФА совместно с Суперлигой рассматривают возможность кардинального изменения формата Лиги чемпионов, а также подхода к трансляциям матчей.

Как сообщает COPE, обсуждения между заинтересованными сторонами продолжаются уже около восьми месяцев, но окончательных решений пока не принято. Тем не менее, очертания возможных реформ уже сформировались.

Согласно планам, турнир по-прежнему будет называться Champions League и включать 36 команд. Однако вместо единого группового этапа планируется деление участников на две подгруппы:

Первая группа — 18 клубов с самым высоким рейтингом УЕФА.

Вторая группа — остальные 18 команд.

Каждый клуб проведёт по 8 матчей — четыре дома и четыре на выезде, но исключительно против соперников из своей группы.

Система квалификации через национальные чемпионаты и коэффициенты сохранится. По предложенной схеме, восемь лучших команд из первой группы напрямую выходят в 1/8 финала, а механизм выхода остальных (в том числе из второй группы) через стадию 1/16 пока обсуждается. Главная цель реформы — повысить уровень матчей на групповой стадии и снизить количество неинтересных игр с участием аутсайдеров.

УЕФА также рассматривает возможность отказаться от традиционной продажи прав телеканалам. Вместо этого может появиться собственная стриминговая платформа — аналог «Netflix» для Лиги чемпионов. Это даст болельщикам доступ к матчам по более доступной цене и значительно увеличит прибыль от телеправ, которую получат клубы. Реформа пока находится на стадии проработки, и окончательные решения будут приняты позже.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России