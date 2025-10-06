Скидки
Футбол

Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца.

17-летний Луи Тома Буффон, сын легендарного голкипера сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, провёл первый матч в Серии А. Он вышел на замену на 77-й минуте встречи 6-го тура чемпионата Италии, в которой «Пиза» уступила «Болонье» со счётом 0:4.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
4 : 0
Пиза
Пиза
1:0 Камбьяги – 24'     2:0 Моро – 38'     3:0 Орсолини – 40'     4:0 Одгор – 53'    
Удаления: нет / Туре – 36'

Дебют Луи состоялся ровно через 30 лет после первого матча его отца в чемпионате Италии. Молодой голкипер вышел на поле на 77-й минуте матча, при счёте 4:0 в пользу соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Луи Тома Буффон уже сыграл три матча за юношескую сборную Чехии, имея право представлять эту страну по происхождению. В то же время он сохраняет возможность выступать за Италию в любых возрастных категориях.

