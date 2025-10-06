Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца.
Поделиться
17-летний Луи Тома Буффон, сын легендарного голкипера сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, провёл первый матч в Серии А. Он вышел на замену на 77-й минуте встречи 6-го тура чемпионата Италии, в которой «Пиза» уступила «Болонье» со счётом 0:4.
Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
4 : 0
Пиза
Пиза
1:0 Камбьяги – 24' 2:0 Моро – 38' 3:0 Орсолини – 40' 4:0 Одгор – 53'
Удаления: нет / Туре – 36'
Дебют Луи состоялся ровно через 30 лет после первого матча его отца в чемпионате Италии. Молодой голкипер вышел на поле на 77-й минуте матча, при счёте 4:0 в пользу соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Луи Тома Буффон уже сыграл три матча за юношескую сборную Чехии, имея право представлять эту страну по происхождению. В то же время он сохраняет возможность выступать за Италию в любых возрастных категориях.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
07:15
-
07:10
-
07:05
-
06:49
-
06:40
-
06:31
-
06:18
-
06:16
-
06:04
-
06:01
-
05:51
-
05:47
-
05:42
-
05:29
-
04:56
-
04:40
-
04:38
-
04:22
-
04:22
-
04:17
-
04:00
-
03:46
-
03:38
-
03:37
-
03:31
-
03:19
-
03:16
-
02:48
-
02:38
-
02:17
-
02:11
-
01:59
-
01:57
-
01:51
-
01:38