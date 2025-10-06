Николо Скира назвал клуб, который может возглавить экс-тренер «Зенита» Спаллетти

Катарский клуб «Аль-Садд» сделал предложение бывшему тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти возглавить команду, сообщает инсайдер Николо Скира на своей страничке в Х. Контракт предполагается до 2027 года.

Однако источник сообщает, что, несмотря на интерес со стороны клуба из Катара, сам Спаллетти отдаёт предпочтение продолжению карьеры в европейском футболе.

Последним местом работы итальянского специалиста была национальная сборная Италии, которую он покинул в июне текущего года.

Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009-го по март 2014 года. В его активе две победы в чемпионате России и по одной — в Кубке и Суперкубке страны. Такжке итальянец работал в «Наполи», с которым выиграл Серию А.

Кержаков сравнил «Зенит» Спаллетти и Семака