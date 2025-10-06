«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА и провальный старт матча

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату матча вчерашнего дерби с ЦСКА, в котором красно-белые уступили сопернику.
«Поражение в дерби. Провалили первые 20 минут, а потом начали играть в футбол. 2:3 в матче «Спартака», — написано в канале группировки.
За первые 18 минут игры «Спартак» пропустил три гола. Такого не было ни разу в официальных матчах красно-белых за последние 78 лет – с игры против «Торпедо» в чемпионате СССР-1947.
Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.
ЦСКА и «Балтика» перевернули всё. Глушенков в огне. ПЛН #112
