Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА и провальный старт матча

Аудио-версия:
Комментарии

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату матча вчерашнего дерби с ЦСКА, в котором красно-белые уступили сопернику.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Поражение в дерби. Провалили первые 20 минут, а потом начали играть в футбол. 2:3 в матче «Спартака», — написано в канале группировки.

За первые 18 минут игры «Спартак» пропустил три гола. Такого не было ни разу в официальных матчах красно-белых за последние 78 лет – с игры против «Торпедо» в чемпионате СССР-1947.

Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.

ЦСКА и «Балтика» перевернули всё. Глушенков в огне. ПЛН #112

ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
