Главная Футбол Новости

«Нам следовало быть более агрессивными». Тренер «Милана» Аллегри — о матче с «Ювентусом»

«Нам следовало быть более агрессивными». Тренер «Милана» Аллегри — о матче с «Ювентусом»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался по поводу ничейного результата в матче 6-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:0).

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Милан
Милан

«Мы провели равный первый тайм, но во втором прибавили и имели несколько моментов, хотя первый момент создали они, и Меньян сделал отличный сэйв. Мы продолжили нашу серию без поражений и не пропустили, но в определенные моменты нам следовало быть более агрессивными и доводить дело до конца. Я благодарю болельщиков, которые очень тепло меня встретили. Сейчас я в «Милане», мы набрали очко, но могли бы добиться большего. Когда у тебя есть возможность доставить неприятности сопернику, надо ей пользоваться», – приводит слова Аллегри TuttomercatoWeb.

«Милан» с 13 очками в шести матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.

