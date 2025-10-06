Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал ничью в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался по поводу ничейного результата в матче 6-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (0:0).

«Это был именно тот матч, которого мы ожидали — тяжёлый, против сильного соперника. Мы хотели победить, обе команды создавали моменты, и в итоге ничья — справедливый результат», — приводит слова Тудора Football Italia.

«Милан» с 13 очками в шести матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Ювентус» набрал 12 очков в пяти стартовых турах и располагается на четвёртой строчке. Лидирует в Серии А «Наполи», набрав 15 очков в шести матчах.