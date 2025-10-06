Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал ничью в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал ничью в матче с «Миланом»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался по поводу ничейного результата в матче 6-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (0:0).

«Это был именно тот матч, которого мы ожидали — тяжёлый, против сильного соперника. Мы хотели победить, обе команды создавали моменты, и в итоге ничья — справедливый результат», — приводит слова Тудора Football Italia.

«Милан» с 13 очками в шести матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Ювентус» набрал 12 очков в пяти стартовых турах и располагается на четвёртой строчке. Лидирует в Серии А «Наполи», набрав 15 очков в шести матчах.

Материалы по теме
«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче 6-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android