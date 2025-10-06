В Великобритании 22-летний футболист умер от остановки сердца

Английский полупрофессиональный клуб «Хэштег Юнайтед» сообщил о трагической кончине своего игрока — 22-летнего Рамана Сидху. Причиной смерти стала остановка сердца.

Согласно заявлению клуба, несмотря на более чем двухчасовые усилия медиков и спасателей, спасти жизнь молодого футболиста не удалось.

«Несмотря на все усилия спасателей, которые неустанно работали более двух часов, Раман, к сожалению, скончался. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования его семье, товарищам по команде и всем, кто его знал», — говорится в сообщении клуба.

«Хэштег Юнайтед» — уникальный клуб, основанный в 2016 году футбольным блогером и ютубером Спенсером Оуэном. Изначально команда начала как медиапроект в YouTube, но со временем стала полноценным футбольным клубом, получив признание в системе английского футбола. Сейчас клуб участвует в Исмианской лиге — восьмой по силе лиге в Англии.

