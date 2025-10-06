«Атланта» проиграла «Лос‑Анджелесу» в MLS, Миранчук вышел в стартовом составе

Завершился матч 35-го тура МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» играла в гостях с «Лос-Анджелесом». Встреча прошла на стадионе «Би-Эм-О Стэдиум» (Лос-Анджелес, США)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч был забит габонским нападающим Дени Буанга на 86-й минуте.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в старте, результативными действиями не отметился и был заменен на 72‑й минуте.

Миранчук сыграл за свой клуб в 31-м матче чемпионата, на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи.

«Атланта Юнайтед» занимает 14‑е место в Восточной конференции с 27 очками. «Лос‑Анджелес» с 56-ю баллами — на четвертой позиции Запада.