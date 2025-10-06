Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может перейти в топ-клуб АПЛ — TEAMtalk

Три клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» — проявляют интерес к подписанию арендного соглашения с вратарём «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном с возможностью последующего выкупа, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, руководство каталонского клуба рассматривает вариант продажи 33-летнего голкипера, поскольку молодой испанский вратарь Жоан Гарсия уверенно проявляет себя в начале сезона Ла Лиги. В текущем чемпионате 24-летний Гарсия провёл шесть матчей, в которых пропустил всего четыре мяча и три раза сохранил свои ворота «на замке».

С тех пор как тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года, он провёл за команду 422 встречи, помогая клубу выиграть шесть титулов чемпионов Испании, шесть Кубков страны и добиться триумфа в Лиге чемпионов в сезоне-2014/2015.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость тер Штегена составляет € 8 млн.

