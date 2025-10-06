Скидки
Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении в матче с «Сочи» в 11-м туре РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал результат матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Сочи» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

«Поздравляю «Сочи» с победой, но трудно объяснить, как она случилась. Никаких предпосылок для этого не было. Повлияли бездарные ошибки, которые мы допускаем, плюс очередной пенальти в наши ворота. В эпизоде с первым голом это даже шансом на гол нельзя назвать. Ситуация 3 в 1, но наши футболисты просто сопровождают игрока «Сочи» и дают ему пробить. Могу сказать, что ребята хотели, старались, выжимали всё, что было в их силах, но не смогли забить нужное количество голов.

Сейчас мы злы, прежде всего, на себя. Как есть, так есть. В целом, я считаю, все видят, что команда поменялась. Но в каждом матче так себя убивать… Не думаю, что мы заслуживаем то место, на котором сейчас находится, и что в нашем активе пока шесть очков. Трудно объяснить, почему так складывается: команда и тренерский штаб делают всё возможное. Но такие ошибки, какие мы допустили во втором тайме, обходятся нам потерянными очками», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

«Пари НН» с шестью очками находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ после 11 матчей.

