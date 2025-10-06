Появились новые подробности допингового дела Михаила Мудрика и ситуации с игроком

Юридическая команда вингера «Челси» Михаила Мудрика прилагает все усилия, чтобы избежать для футболиста дисквалификации.

По информации популярного YouTube-канала «ТаТоТаке», исход дела во многом будет зависеть от того, насколько грамотно юристы смогут воссоздать детали сбора сборной Украины, где, предположительно, произошла спорная ситуация, чем они сейчас и занимаются. В то же время представители Мудрика выражают разочарование по поводу позиции Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая, по их словам, не оказывает активного содействия в расследовании, ограничиваясь формальными ответами на запросы.

Таким образом, судьба Михаила остается неопределённой и напрямую связана с возможностью его защиты убедительно доказать невиновность игрока.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, в его крови был обнаружен мельдоний. Хавбек «Челси» отстранён от выступлений, ему может грозить дисквалификация на срок до четырёх лет.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки