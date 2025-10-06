Скидки
Шпилевский – о старте сезона в «Пари НН»: самый тяжёлый в моей карьере

Шпилевский – о старте сезона в «Пари НН»: самый тяжёлый в моей карьере
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о старте сезона в клубе.

– Как бы вы описали старт сезона?
– Как самый тяжёлый в моей карьере. Мы только 1 октября провели первый домашний матч на Кубок, до этого команда постоянно была в разъездах. Постоянные пенальти в наши ворота, плюс поздние трансферы, поэтому такой сезон. Но ещё раз: команда меняется, развивается. Как тренера меня это радует. Не радует пока только результат, – приводит слова Шпилевского пресс-служба нижегородского клуба.

«Пари НН» с шестью очками находится на 15-м месте в турнирной таблице российского чемпионата после 11 матчей.

