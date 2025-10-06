Diario Sport рассказал о травме Маркуса Рашфорда в матче «Севилья» — «Барселона»
Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд получил повреждение в концовке вчерашнего матча испанской Примеры с «Севильей», сообщает Diario Sport.
Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Санчес – 13' 2:0 Ромеро – 36' 2:1 Рашфорд – 45+7' 3:1 Кармона – 90' 4:1 Адамс – 90+6'
Вингер заканчивал игру сидя на поле. Однако, по сведениям источника, повреждение игрока рассматривается как «несерьёзное». Сотрудники клуба в ближайшее время должны оценить его состояние для получения более точной информации.
Напомним, «Севилья» разгромила каталонцев со счётом 4:1. Автором единственного гола гостей как раз и стал Рашфорд. В текущем сезоне на счету арендованного англичанина три гола и пять результативных передач в 10 матчах за клуб во всех турнирах.
Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»
