Diario Sport рассказал о травме Маркуса Рашфорда в матче «Севилья» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд получил повреждение в концовке вчерашнего матча испанской Примеры с «Севильей», сообщает Diario Sport.

Вингер заканчивал игру сидя на поле. Однако, по сведениям источника, повреждение игрока рассматривается как «несерьёзное». Сотрудники клуба в ближайшее время должны оценить его состояние для получения более точной информации.

Напомним, «Севилья» разгромила каталонцев со счётом 4:1. Автором единственного гола гостей как раз и стал Рашфорд. В текущем сезоне на счету арендованного англичанина три гола и пять результативных передач в 10 матчах за клуб во всех турнирах.

Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»