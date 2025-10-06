Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» выдал худший старт в Ла Лиге с сезона-2011/2012

Мадридский «Атлетико» выдал худший старт в Ла Лиге с сезона-2011/2012
Комментарии

Мадридский «Атлетико» после ничейного результата в матче 8-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:1) показал худший старт в испанском чемпионате с сезона-2011/2012.

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Старфельт – 6'     1:1 Аспас – 68'    
Удаления: нет / Лангле – 40'

Именно в середине этого сезона в команду пришел Диего Симеоне. Тогда после восьми матчей в активе «матрасников» было 12 очков.

На данный момент подопечные аргентинского специалиста находится на пятой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.

В следующем туре Примеры мадридский «Атлетико» примет на своём поле «Осасуну». Матч состоится 18 октября, начало в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в Ла Лиге, оставшись вдесятером на 40-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android