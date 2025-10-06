Мадридский «Атлетико» выдал худший старт в Ла Лиге с сезона-2011/2012
Мадридский «Атлетико» после ничейного результата в матче 8-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:1) показал худший старт в испанском чемпионате с сезона-2011/2012.
Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Старфельт – 6' 1:1 Аспас – 68'
Удаления: нет / Лангле – 40'
Именно в середине этого сезона в команду пришел Диего Симеоне. Тогда после восьми матчей в активе «матрасников» было 12 очков.
На данный момент подопечные аргентинского специалиста находится на пятой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.
В следующем туре Примеры мадридский «Атлетико» примет на своём поле «Осасуну». Матч состоится 18 октября, начало в 22:00 мск.
