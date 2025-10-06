Скидки
Главный тренер «Атлетико» Симеоне высказался о ничьей в матче с «Сельтой» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ничейном результате в матче с «Сельтой» в 8-м туре испанской Примеры.

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Старфельт – 6'     1:1 Аспас – 68'    
Удаления: нет / Лангле – 40'

«Я ушёл очень довольным и счастливым от того, как ребята старались, и от того, какую отличную работу они проделали. Мы смогли отыграть 60 минут с одним запасным игроком, и все приложили огромные усилия, поэтому я ушёл таким счастливым.

Когда нас было 11 против 11, мы держали ситуацию под контролем и проводили опасные контратаки. С 10 игроками мы неплохо оборонялись, но не смогли создать ничего, кроме голевой передачи Коке. Тем не менее я очень доволен общей игрой команды.

Я всегда стараюсь видеть положительные моменты. И, что касается положительных моментов, в такой сложной ситуации, как удаление, команда отреагировала очень хорошо. Ребята усердно работали, ведь непросто отыграть 60 минут в меньшинстве, и они хорошо справились», — приводит слова Симеоне пресс-служба клуба.

На данный момент подопечные аргентинского специалиста находятся на пятой строчке, заработав 13 очков.

«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в Ла Лиге, оставшись вдесятером на 40-й минуте
