Ничья «Ювентуса» и «Милана», дата турнира UFC в Белом доме. Главное к утру

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью 0:0 в матче 6-го тура итальянской Серии А, президент США Дональд Трамп сообщил дату проведения турнира UFC на территории его официальной резиденции — в Белом доме, гол 18-летнего Этана Мбаппе позволил «Лиллю» избежать поражения в матче с «Пари Сен-Жермен» в 7-м туре французской Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».