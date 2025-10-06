Скидки
Главная Футбол Новости

6 октября главные новости спорта, футбол, UFC, РПЛ, Ла Лига, Лига 1, Серия А, Формула-1

Ничья «Ювентуса» и «Милана», дата турнира UFC в Белом доме. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью 0:0 в матче 6-го тура итальянской Серии А, президент США Дональд Трамп сообщил дату проведения турнира UFC на территории его официальной резиденции — в Белом доме, гол 18-летнего Этана Мбаппе позволил «Лиллю» избежать поражения в матче с «Пари Сен-Жермен» в 7-м туре французской Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче 6-го тура Серии А.
  2. Дональд Трамп анонсировал дату проведения турнира UFC на территории Белого дома.
  3. Гол Этана Мбаппе позволил «Лиллю» избежать поражения в матче с «Пари Сен-Жермен».
  4. Гвардиола быстрее всех тренеров одержал 250 побед в АПЛ, опередив Фергюсона.
  5. Магомед Анкалаев впервые прокомментировал поражение в титульном реванше с Алексом Перейрой.
  6. Флик высказался после разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Севильей».
  7. «Наполи» обыграл «Дженоа» благодаря голу Хойлунда в 6-м туре Серии А.
  8. «Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в 11-м туре РПЛ.
  9. Льюис Хэмилтон повторил антирекорд «Феррари».
  10. Марцел Личка: я осёл номер один, худший тренер чемпионата Турции.
