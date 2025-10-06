«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» в матче МЛС, на счету Томаса Мюллера гол+ассист

Завершился матч 35-го тура МЛС, в котором «Ванкувер Уайткэпс» встречался с «Сан-Хосе Эртквейкс». Игра прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада) и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

У «Ванкувера» голом и результативной передачей отметился 36-летний немецкий нападающий Томас Мюллер, ещё два мяча забил полузащитник из США Себастьян Берхальтер, на счету канадского форварда Райана Эллуми один гол.

В составе гостей единственным забитым мячом отметился американский полузащитник Бо Леру.

«Ванкувер Уайткэпс» занимает второе место в Западной конференции МЛС, имея в активе 60 очков, «Сан-Хосе Эртквейкс» с 38 баллами расположился на 11-й строчке.