«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» в матче МЛС, на счету Томаса Мюллера гол+ассист
Завершился матч 35-го тура МЛС, в котором «Ванкувер Уайткэпс» встречался с «Сан-Хосе Эртквейкс». Игра прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада) и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе
1:0 Elloumi – 39' 2:0 Мюллер – 57' 3:0 Берхальтер – 74' 3:1 Leroux – 89' 4:1 Берхальтер – 90+2'
У «Ванкувера» голом и результативной передачей отметился 36-летний немецкий нападающий Томас Мюллер, ещё два мяча забил полузащитник из США Себастьян Берхальтер, на счету канадского форварда Райана Эллуми один гол.
В составе гостей единственным забитым мячом отметился американский полузащитник Бо Леру.
«Ванкувер Уайткэпс» занимает второе место в Западной конференции МЛС, имея в активе 60 очков, «Сан-Хосе Эртквейкс» с 38 баллами расположился на 11-й строчке.
