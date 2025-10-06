Круговой: хорошо, что игроки ЦСКА вызываются в сборную, — мы же не ерундой там занимаемся

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о вызове многих игроков армейцев в состав национальной сборной России. На октябрьскую международную паузу тренерский штаб сборной пригласил шесть игроков ЦСКА: Игоря Дивеева, Матвея Лукина, Матвея Кисляка, Ивана Облякова, Тамерлана Мусаева и Кругового.

— Хорошо, что много футболистов ЦСКА в сборной России?

— Конечно, хорошо, что много наших футболистов привлекается в национальную команду. Хоть мы и отсутствуем на тренировочном процессе в клубе, но получаем игровое время и тренируемся в сборной. Мы же не ерундой там занимаемся, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В октябре Россия сыграет с Ираном и Боливией.