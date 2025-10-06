Скидки
КАМАЗ — Урал: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск

«КАМАЗ» — «Урал»: текстовая трансляция матча 13-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 6 октября, состоится матч 13-го тура Лиги Pari между «КАМАЗом» и «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз «Урал» и «КАМАЗ» играли друг с другом в апреле этого года. Тогда в матче 27-го тура Первой лиги победу одержала команда из Екатеринбурга со счётом 2:1.

По состоянию на сегодняшний день «КАМАЗ» занимает седьмое место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 19 очков по результатам 12 игр. «Урал» — третий (24). Лидирует в чемпионате костромской «Спартак» (28), второе место занимает «Факел» (27).

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
