«КАМАЗ» — «Урал»: текстовая трансляция матча 13-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 6 октября, состоится матч 13-го тура Лиги Pari между «КАМАЗом» и «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В последний раз «Урал» и «КАМАЗ» играли друг с другом в апреле этого года. Тогда в матче 27-го тура Первой лиги победу одержала команда из Екатеринбурга со счётом 2:1.

По состоянию на сегодняшний день «КАМАЗ» занимает седьмое место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона, набрав 19 очков по результатам 12 игр. «Урал» — третий (24). Лидирует в чемпионате костромской «Спартак» (28), второе место занимает «Факел» (27).