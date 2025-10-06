Драматичный сюжет с пятью голами — в видеообзоре дерби ЦСКА — «Спартак»

Накануне состоялся матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские ЦСКА и «Спартак». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в соцсетях ПФК ЦСКА.

На пятой минуте вингер Кирилл Глебов открыл счёт в матче и вывел армейцев вперёд. На 11-й минуте полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти. На 18-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил третий мяч своей команды. На 21-й минуте Жедсон Фернандеш отыграл один мяч «Спартака». Данил Круговой оформил дубль на 41-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, поскольку в начале атаки была зафиксирована игра рукой. На 57-й минуте Ливай Гарсия сократил отставание красно-белых. На 60-й минуте армейцы произвели замену вратаря Игоря Акинфеева из-за травмы, его место на поле занял Владислав Тороп.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.