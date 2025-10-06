Скидки
Главная Футбол Новости

Драматичный сюжет с пятью голами — в видеообзоре дерби ЦСКА — «Спартак»

Драматичный сюжет с пятью голами — в видеообзоре дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Накануне состоялся матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские ЦСКА и «Спартак». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в соцсетях ПФК ЦСКА.

На пятой минуте вингер Кирилл Глебов открыл счёт в матче и вывел армейцев вперёд. На 11-й минуте полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти. На 18-й минуте игрок ЦСКА Данил Круговой забил третий мяч своей команды. На 21-й минуте Жедсон Фернандеш отыграл один мяч «Спартака». Данил Круговой оформил дубль на 41-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, поскольку в начале атаки была зафиксирована игра рукой. На 57-й минуте Ливай Гарсия сократил отставание красно-белых. На 60-й минуте армейцы произвели замену вратаря Игоря Акинфеева из-за травмы, его место на поле занял Владислав Тороп.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.

