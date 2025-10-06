Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 6 октября

Сегодня, 6 октября, пройдут два заключительных матча в рамках 13-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 6 октября (время — московское):

17:00. «Челябинск» — «Енисей»;

19:30. «КАМАЗ» — «Урал».

По ходу 13-го тура турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 28 очками, вторым идёт воронежский «Факел» (27), третьим — екатеринбургский «Урал» (24), четвёртым — «Челябинск» (22), пятым — волгоградский «Ротор» (22). В зоне вылета располагаются саратовский «Сокол» (9), московское «Торпедо» (9) и «Чайка» из Песчанокопского (8).