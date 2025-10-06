Игрок «Сочи» Заика — о первой победе в РПЛ: будем потихоньку выкарабкиваться

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался по итогам матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиге с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

«Все понимали, что если не сейчас, то когда уже побеждать? Уже октябрь месяц, скоро чемпионат закончится, а у нас ни одной победы. Теперь мы сделали глоток воздуха. Будем потихоньку выкарабкиваться. Сейчас будет пауза на матчи сборной, и это время мы должны уделить своим ошибкам. А потом нам нужно провести удачный отрезок», — заявил Заика в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» и «Сочи» занимают два последних места в РПЛ после 11 матчей и располагаются в зоне прямого вылета. Нижегородцы с шестью очками находятся на 15-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина, одержав первую победу в сезоне, довели число очков до пяти, но остались на последнем месте.