Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» Заика — о первой победе в РПЛ: будем потихоньку выкарабкиваться

Игрок «Сочи» Заика — о первой победе в РПЛ: будем потихоньку выкарабкиваться
Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался по итогам матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиге с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

«Все понимали, что если не сейчас, то когда уже побеждать? Уже октябрь месяц, скоро чемпионат закончится, а у нас ни одной победы. Теперь мы сделали глоток воздуха. Будем потихоньку выкарабкиваться. Сейчас будет пауза на матчи сборной, и это время мы должны уделить своим ошибкам. А потом нам нужно провести удачный отрезок», — заявил Заика в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» и «Сочи» занимают два последних места в РПЛ после 11 матчей и располагаются в зоне прямого вылета. Нижегородцы с шестью очками находятся на 15-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина, одержав первую победу в сезоне, довели число очков до пяти, но остались на последнем месте.

