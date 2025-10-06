Талалаев под музыку получил торт и подарок на день рождения в раздевалке «Балтики»

Руководство и футболисты калининградской «Балтики» поздравили главного тренера команды Андрея Талалаева с днём рождения в раздевалке после победного матча с махачкалинским «Динамо». Встреча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги прошла вчера, 6 октября, в Калининграде и завершилась победой балтийцев со счётом 2:0, Талалаеву исполнилось 53 года.

Талалаеву вручили большой торт в цветах «Балтики» и коробку с подарком под музыку.

После 11 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Андрея Талалаева встретится с казанским «Рубином» на выезде, игра состоится 19 октября.