Талалаев под музыку получил торт и подарок на день рождения в раздевалке «Балтики»
Поделиться
Руководство и футболисты калининградской «Балтики» поздравили главного тренера команды Андрея Талалаева с днём рождения в раздевалке после победного матча с махачкалинским «Динамо». Встреча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги прошла вчера, 6 октября, в Калининграде и завершилась победой балтийцев со счётом 2:0, Талалаеву исполнилось 53 года.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Хиль – 41' 2:0 Оффор – 90+1'
Талалаеву вручили большой торт в цветах «Балтики» и коробку с подарком под музыку.
После 11 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Андрея Талалаева встретится с казанским «Рубином» на выезде, игра состоится 19 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
10:43
-
10:41
-
10:41
-
10:22
-
10:11
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:49
-
09:47
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:22
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:52
-
07:40
-
07:39
-
07:15
-
07:10
-
07:05
-
06:49
-
06:40
-
06:31
-
06:18
-
06:16
-
06:04
-
06:01