Главная Футбол Новости

Акинфеев выиграл у «Спартака» в ЧР больше матчей, чем Титов провёл игр с ЦСКА

Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев одержал 22-ю победу над «Спартаком» в чемпионатах России, сообщается в телеграм-канале «Цифроскоп».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

Вчера, 5 октября, ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:2 в дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Акинфеев был заменён на 62-й минуте из-за травмы. В чемпионатах России в активе голкипера стало 22 победы над «Спартаком» — больше, чем матчей у бывшего форварда «Спартака» Егора Титова с ЦСКА в национальном первенстве (21 игра за «Спартак» и одна — в составе «Химок»).

Это было 50-е дерби для 39-летнего Акинфеева. В матчах со «Спартаком» во всех турнирах у него — 27 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.

Видео
Акинфеев — об игре Кругового в дерби: этот трудяга каждый день бьётся за рыбокепку
