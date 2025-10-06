Акинфеев выиграл у «Спартака» в ЧР больше матчей, чем Титов провёл игр с ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев одержал 22-ю победу над «Спартаком» в чемпионатах России, сообщается в телеграм-канале «Цифроскоп».

Вчера, 5 октября, ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:2 в дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Акинфеев был заменён на 62-й минуте из-за травмы. В чемпионатах России в активе голкипера стало 22 победы над «Спартаком» — больше, чем матчей у бывшего форварда «Спартака» Егора Титова с ЦСКА в национальном первенстве (21 игра за «Спартак» и одна — в составе «Химок»).

Это было 50-е дерби для 39-летнего Акинфеева. В матчах со «Спартаком» во всех турнирах у него — 27 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке.