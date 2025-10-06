Валерий Кечинов: первые 30 минут «Спартака» с ЦСКА не представить даже в страшном сне

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам центрального матча 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:3).
«Старт дерби получился неожиданным. Первые 30 минут «Спартака»… Такое не представить даже в страшном сне. То есть 30 минут «Спартака» просто не было на поле. Я не знаю, с чем это связано. Должен быть запредельный настрой и концентрация, но 30 минут играла одна команда, и делала всё, что хотела. Счёт 3:0 практически предрешил исход матча.
Однако надо отдать должное «Спартаку». ЦСКА опустились и начали играть по результату, уповая на быстрые контратаки. «Спартак» этим воспользовался, и чувствовалось, что они могут дожать ЦСКА. Чуть-чуть не хватило. Болельщикам было бы очень радостно, если бы вытащили такую игру», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
