Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: первые 30 минут «Спартака» с ЦСКА не представить даже в страшном сне

Валерий Кечинов: первые 30 минут «Спартака» с ЦСКА не представить даже в страшном сне
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам центрального матча 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Старт дерби получился неожиданным. Первые 30 минут «Спартака»… Такое не представить даже в страшном сне. То есть 30 минут «Спартака» просто не было на поле. Я не знаю, с чем это связано. Должен быть запредельный настрой и концентрация, но 30 минут играла одна команда, и делала всё, что хотела. Счёт 3:0 практически предрешил исход матча.

Однако надо отдать должное «Спартаку». ЦСКА опустились и начали играть по результату, уповая на быстрые контратаки. «Спартак» этим воспользовался, и чувствовалось, что они могут дожать ЦСКА. Чуть-чуть не хватило. Болельщикам было бы очень радостно, если бы вытащили такую игру», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новости. Футбол
