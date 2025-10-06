У Акинфеева 27 побед и 14 поражений в 50 дерби со «Спартаком»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев одержал 27 побед в 50 матчах с московским «Спартаком». Вчера, 5 октября, армейцы одержали победу со счётом 3:2 в московском дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
Акинфеев из-за травмы был заменён на Владислава Торопа на 62-й минуте матча со «Спартаком». Это было 50-е дерби для 39-летнего голкипера. Его статистика в матчах со «Спартаком» — 27 побед, 9 ничьих и 14 поражений.
После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке. В следующем туре 18 октября команда Фабио Челестини в гостях сыграет с «Локомотивом», «Спартак» Деяна Станковича в этот же день примет «Ростов».
Комментарии
