У Акинфеева 27 побед и 14 поражений в 50 дерби со «Спартаком»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев одержал 27 побед в 50 матчах с московским «Спартаком». Вчера, 5 октября, армейцы одержали победу со счётом 3:2 в московском дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Акинфеев из-за травмы был заменён на Владислава Торопа на 62-й минуте матча со «Спартаком». Это было 50-е дерби для 39-летнего голкипера. Его статистика в матчах со «Спартаком» — 27 побед, 9 ничьих и 14 поражений.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке. В следующем туре 18 октября команда Фабио Челестини в гостях сыграет с «Локомотивом», «Спартак» Деяна Станковича в этот же день примет «Ростов».