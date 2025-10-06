Скидки
Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян высказался о значимости Кирилла Глебова для команды

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о значимости молодого полузащитника Кирилла Глебова для команды.

«Кирилл Глебов — это скорость, которая даёт преимущество. Представим, что есть два одинаково подготовленных игрока, они всё умеют: отдать, принять, пробить. Но один из них — Глебов, другой — условный Дивеев. Кирилл будет физически быстрее и окажется на мяче первым. Вот что такое скорость. А учитывая футбол Челестини, конечно, потеря чуть ли не самого быстрого игрока чемпионата сказывается на игре ЦСКА, а его возвращение вот так влияет», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Глебов провел 14 матчей во всех турнирах. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.

