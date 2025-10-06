Скидки
В «Краснодаре» впервые прокомментировали обвинения Сперцяна в расизме от «Ахмата»

Аудио-версия:
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал обвинения в адрес капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в расизме. Ранее футболист «Ахмата» Усман Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве.

«У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно.

Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная ещё с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Именно поэтому Эдуард был выбран капитаном в молодом возрасте — он умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения.

Мы уверены в нём — и как в капитане, и как в человеке», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

