Андрей Талалаев эмоционально обратился к игрокам «Балтики» после победы над «Динамо» Мх
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев обратился к футболистам своей команды после победы над «Динамо» Махачкала в матче 11-го тура Мир РПЛ. Балтийцы обыграли махачкалинцев со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Хиль – 41'     2:0 Оффор – 90+1'    

«Чё сказать вам? Спасибо, молодцы, заслуженно! Мы там, где мы должны быть, поблагодарите болельщиков, и чтобы я вас не видел четыре дня! Встречаемся девятого вечером. Вы большие молодцы», — сказал Талалаев на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Балтики».

По состоянию на сегодняшний день калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков по результатам 11 проведённых встреч.

